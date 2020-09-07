Во французском футбольном клубе ПСЖ очередной случай заражения COVID-19. Положительный тест на коронавирус сдал самый дорогой футболист мира Килиан Мбапе.

Килиан Мбаппе сдал положительный тест на коронавирус и пропустит матч сборной Франции в Лиге наций против Хорватии, информирует BBC. Игра состоится 8-го сентября.

Кстати: У двух одноклубников Зинченко в "Манчестер Сити" диагностировали коронавирус

Мбаппе сдал положительный тест 7-го сентября. После результата он был выведен из лагеря сборной Франции и вернулся домой.

В Федерации футбола Франции сообщили, что Мбаппе прошел тестирование перед тем, как присоединился к национальной команде. Его тест был отрицательным.

Что известно о Мбаппе?

21-летний Килиан в 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции. Он также вице-чемпион Европы и финалист Лиги чемпионов 2020 года. Мбаппе – самый дорогой футболист мира. Его стоимость составляет 180 миллионов евро.

Вспышка COVID-19 в ПСЖ

Кроме Мбаппе, коронавирус обнаружен еще у нескольких звезд французского ПСЖ.

В частности, положительные тесты сдали Неймар, Мауро Икарди, Анхель Ди Мария, Леандро Паредес и еще два игрока, имена которых не назывались.

Из-за этого проведение матча парижан с "Лансом" в чемпионате Франции, который должен состояться 10 сентября, может не состояться.

ПСЖ до сих пор не стартовал в новом сезоне Лиги 1.