Лондонский "Челси" совершил 5-й трансфер перед стартом сезона 2020/2021. Ряды лондонцев пополнил бразильский защитник Тиаго Силва.

В пятницу, 28 августа, "Челси" официально объявил о переходе в команду Тиаго Силвы.

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Детали трансфера

"Синие" подписали контракт с 35-летним бразильцем на один год с опцией продления еще на один сезон.

Силва перешел в "Челси" бесплатно, ведь был свободным агентом. Летом у бразильца закончился контракт с французским ПСЖ.

Тиаго провел финал Лиги чемпионов против "Баварии", в котором французы минимально проиграли.

После игры ПСЖ предложил новый контракт Силве, однако тот отказался.

Силва – очередной новичок "Челси"

Бразилец стал очередным звездным усилением "Челси". До этого "синие" заключили контракт с четырьмя игроками:

Хаким Зиеш

Тимо Вернер

Бен Чилвел

Маланг Сарр

По информации британских СМИ, "Челси" близок, чтобы купить Кая Хаверца у "Байера".