В матче 30 тура Лион – ПСЖ команды забили на двоих шесть мячей, а победу в итоге праздновал парижский клуб (4:2). Киллиан Мбаппе отметился дублем в этом поединке.

Рекорд Мбаппе

Таким образом, Мбаппе установил уникальный рекорд. Форвард ПСЖ забил свой 100-й гол в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, достигшим этого показателя – в 22 года и 91 день.

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Отмечается, что Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович достигли этой отметки в чемпионате в более старшем возрасте. Месси – в 23 года и 149 день, Левандовски – в 24 года и 200 дней, Роналду – в 25 лет, и 22 дня, Ибрагимович – в 26 лет и 102 дня.

- @KMbappe (+2) has now scored goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal



22-091 - Kylian Mbappé

23-149 - Lionel Messi

24-200 - Robert Lewandwoski

25-022 - Cristiano Ronaldo

26-102 - Zlatan Ibrahimovic#OLPSG #Ligue1 — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 21, 2021

В нынешнем сезоне Лиги 1 Мбаппе принял участие в 24-х матчах, в которых записал в свой актив 18 голов и сделал шесть результативных передач. ПСЖ набрал 63 очка и поднялся на первое место в турнирной таблице Лиги 1.