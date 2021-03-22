Впечатляющий рекорд: Мбаппе превзошел Месси, Левандовски и Роналду
В матче 30 тура Лион – ПСЖ команды забили на двоих шесть мячей, а победу в итоге праздновал парижский клуб (4:2). Киллиан Мбаппе отметился дублем в этом поединке.
Источник:твиттер Gracenote
Рекорд Мбаппе
Таким образом, Мбаппе установил уникальный рекорд. Форвард ПСЖ забил свой 100-й гол в чемпионате Франции, став самым молодым футболистом, достигшим этого показателя – в 22 года и 91 день.
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Отмечается, что Лионель Месси, Роберт Левандовски, Криштиану Роналду и Златан Ибрагимович достигли этой отметки в чемпионате в более старшем возрасте. Месси – в 23 года и 149 день, Левандовски – в 24 года и 200 дней, Роналду – в 25 лет, и 22 дня, Ибрагимович – в 26 лет и 102 дня.
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