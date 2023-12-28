В начале ноября 2023 года Матвей Бедный стал исполняющим обязанности министра молодежи и спорта Украины. На этом посту он сменил подавшего в отставку Вадима Гутцайта.

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Не принес пользы Портнову

Матвей Бедный в свое время был помощником-консультантом пророссийского политика Андрея Портнова, который в начале полномасштабной войны сбежал из Украины. Министр рассказал, при каких обстоятельствах произошло знакомство с коллаборантом.

"Это было, если я не ошибаюсь, в 2005 – 2007 годах. Я работал в фитнес-клубе тренером, он пришел ко мне тренироваться как клиент. А его депутатская карьера как раз начиналась в "Блоке Юлии Тимошенко". Я тогда учился на юридическом факультете Я спрашивал его за юриспруденцию, за право, ну и он как юрист предложил мне такую практику Я как его помощник на общественных началах мог пользоваться парламентской библиотекой. Такая "корочка" позволяла мне даже иногда зайти в парламентскую столовую, это было недалеко .

Не скажу, что я много работал с документами, я пытался прочесть некоторые законопроекты, но с моей квалификацией… Я не помню, чтобы я принес какую-то ему помощь", – поделился воспоминаниями Бедный.

Бедный: Если тесть совершил преступление, то должен ответить

Также чиновник рассказал о своем тесте, бывшем депутате Верховной Рады Григории Дашутине, подозреваемом в поставке товаров российским военным компаниям.

"Идет следствие, он сегодня находится в следственном изоляторе. Конечно, это очень неприятная история. Но он взрослый человек. Когда я школу заканчивал, он уже был народным депутатом. Он формировался так, как формировался. Я не могу сказать, что у нас из им были близкие отношения.

Он достаточно жесткий, авторитарный человек, он сформирован тем режимом, при котором он был депутатом, при котором он работал. Поэтому отвечать за его действия я не собираюсь. Пусть идет следствие. Если окажется, что он действительно совершил преступление, он должен отвечать за это, как и каждый из нас", – рассказал руководитель Минспорта.

Справка. Григорий Дашутин – бывший народный депутат Украины нескольких созывов. Во время обысков у Дашутина был обнаружен российский паспорт. Более того, его компании поставляли комплектующие российскому ВПК после военного вторжения. Часть предприятий Дашутина записаны на его родственников. В том числе на дочь Викторию – жену Матвея Бедного. В начале июня 2023 года Дашутин был задержан сотрудниками ДБР.

Картина с изображением Дашутина / фото ДБР