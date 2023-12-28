С начала декабря в сети начали появляться видео, как работники ТЦК ходят по спортзалам и вручают повестки. Профильный министр Матвей Бедный поддержал подобные меры.

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Бедный: Каждому придется взять в руки оружие

По мнению министра, работники ТЦК выполняют свою работу. Так что спортивные заведения не должны быть исключением.

"Для меня это ничем не отличается от ситуаций, когда представители ТЦК ходят по квартирам или ресторанам. Понятно, что они работают там, где они видят, что есть люди, которые имеют. определенную подготовку. В принципе это их работа, я не могу их за это осудить. Я не считаю, что прийти в зал это что-то необычайное.

Просто в новостях об этом сообщают с такой коннотацией, будто речь идет о каком-то наказании: что пришли и тебя поймали. Информационное поле само формирует образ работников ТЦК как посланников чего-нибудь злого. Я считаю, это неправильно" – сказал Бедный.

Для примера Матвей Бидный рассказал о недавнем визите работников ТЦК в управление Укрспортобеспечения.

"К нам в Укрспортобеспечение недавно пришли, более 200 повесток вручили. И спортсмены, и тренеры сходили для уточнения данных. Кого-то из них вызвали, они пошли на обучение.

Все мы понимаем, что, как говорится сегодня, каждому придется взять в руки оружие. Мы должны быть к этому готовы", – отметил Бедный.

Ситуация с повестками в спорте