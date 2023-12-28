На початку листопада 2023 року Матвій Бідний став виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту України. На цій посаді він змінив Вадима Гутцайта, який подав у відставку.

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Не приніс користі Портнову

Матвій Бідний свого часу був помічником-консультантом проросійського політика Андрія Портнова, який на початку повномасштабної війни втік з України. Міністр розповів, за яких обставин відбулося знайомство з колаборантом.

"Це було, якщо я не помиляюся, у 2005 – 2007 роках. Я працював у фітнес-клубі тренером, він прийшов до мене тренуватися як клієнт. А його депутатська кар'єра якраз починалася в "Блоці Юлії Тимошенко".Я тоді навчався на юридичному факультеті. Я питав його за юриспруденцію, за право, ну і він як юрист запропонував мені таку практику. Я як його помічник на громадських засадах міг користуватися парламентською бібліотекою. Така "корочка" дозволяла мені навіть іноді зайти в парламентську їдальню, це було недалеко.

Не скажу, що я багато працював з документами, я намагався прочитати деякі законопроєкти, але з моєю кваліфікацією… Я не пам’ятаю, щоб я приніс якусь йому допомогу", – поділився спогадами Бідний.

Бідний: Якщо тесть скоїв злочин, то має відповісти

Також чиновник розповів про свого тестя, колишнього депутата Верховної Ради Григорія Дашутіна, якого підозрюють у постачанні товарів російським військовим компаніям.

"Йде слідство, він сьогодні перебуває в слідчому ізоляторі. Звісно, це дуже неприємна історія. Але він доросла людина. Коли я школу закінчував, він вже був народним депутатом. Він формувався так, як формувався. Я не можу сказати, що у нас із ним були близькі стосунки.

Він досить жорстка, авторитарна людина, він сформований тим режимом, при якому він був депутатом, при якому він працював. Тому нести відповідальність за його дії я не збираюся. Хай іде слідство. Якщо виявиться, що він дійсно скоїв злочин, він має за це відповідати, як і кожен з нас", – розповів керівник Мінспорту.

Довідка. Григорій Дашутін – колишній народний депутат України кількох скликань. Під час обшуків у Дашутіна було знайдено російський паспорт. Ба більше, його компанії постачали комплектуючі російському ВПК після військового вторгнення. Частина підприємств Дашутіна записані на його родичів. В тому числі на доньку Вікторію – дружину Матвія Бідного. На початку червня 2023 року Дашутін був затриманий співробітниками ДБР.

Картина із зображенням Дашутіна / фото ДБР