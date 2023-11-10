Не стоит об этом говорить: министр Минспорта неохотно прокомментировал запрет соревнований с россиянами

9 ноября Министерство молодежи и спорта получило нового руководителя. После отставки Вадима Гутцайта исполняющим обязанности министра стал Матвей Бедный.

В эфире национального телемарафона "Единые новости" Матвей Бидный рассказал об изменениях, которые следует ожидать в работе Министерства. Также новый руководитель затронул вопросы, которые вменялись в вину предшественнику.

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Чем будет заниматься Министерство молодежи и спорта

По словам Матвея Бидного, Министерство продолжит воплощать задачи, которые определил приоритетными Президент Украины Владимир Зеленский.

"По состоянию на сегодняшний день мы уже завоевали полсотни лицензий на парижскую Олимпиаду. И это в условиях, когда каждая одержанная медаль и лицензия это уже огромная победа не только спортсменов, но и Вооруженных Сил Украины и всей страны.

Но мы не имеем права сужать работу Министерства только к спорту высших достижений. Мы будем вводить новые подходы, чтобы добиваться лучших результатов. Основные акценты мы будем делать на массовый спорт, детский спорт, патриотическое воспитание и реабилитацию раненых героев. Здоровые мотивированные люди должны стать гарантами нашей безопасности", – рассказал Бидный.

Противодействие возвращению россиян

Предыдущего министра критиковали из-за недостаточного противодействия возвращению россиян в международные соревнования. Это направление работы будет одним из приоритетных для Минмолодежьспорта.

Мы будем противостоять россиянам использовать спорт для военной пропаганды. Для выполнения этих задач министерству необходима поддержка общества, граждан, федераций,

– сказал Бедный.

Также Матвея Бедного спросили по поводу скандального приказа о запрете украинским спортсменам соревноваться на одних площадках с россиянами. Как известно, из-за этого решения больше пострадали именно наши атлеты, а не представители страны-террористки.

Был приказ, которым мы запрещали командировать сборные команды на те соревнования, где принимали участие россияне и белорусы. Думаю, не стоит об этом говорить. Наши спортсмены и сборные понимают, как действовать,

– ответил Бедный.