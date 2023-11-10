В ефірі національного телемарафону "Єдині новини" Матвій Бідний розповів про зміни, які варто очікувати в роботі Міністерства. Також новий очільник торкнувся питань, які ставилися в провину попереднику.

Читайте також Це найгірший міністр молоді та спорту, – олімпійська чемпіонка Захарова знищила роботу Гутцайта

Чим займатиметься Міністерство молоді та спорту

За словами Матвія Бідного, Міністерство продовжить втілювати завдання, які визначив пріоритетними Президент України Володимир Зеленський.

"Станом на сьогодні ми вже вибороли пів сотні ліцензій на паризьку Олімпіаду. І це в умовах, коли кожна здобута медаль та ліцензія це вже є величезна перемога не лише спортсменів, але й Збройних Сил України та усієї країни.

Але ми не маємо права звужувати роботу Міністерства лише до спорту вищих досягнень. Ми будемо запроваджувати нові підходи, щоб досягати кращих результатів. Основні акценти ми будемо робити на масовий спорт, дитячий спорт, патріотичне виховання та реабілітацію наших поранених героїв. Здорові вмотивовані люди мають стати гарантами нашої безпеки", – розповів Бідний.

Протидія поверненню росіян

Попереднього міністра критикували через недостатню протидію поверненню росіян до міжнародних змагань. Цей напрямок роботи буде одним з пріоритетним для Мінмолодьспорту.

Ми будемо протистояти росіянам використовувати спорт для воєнної пропаганди. Для виконання цих завдань міністерству необхідна підтримка суспільства, громадян, федерацій,

– сказав Бідний.

Також Матвія Бідного запитали стосовно скандального наказу про заборону українським спортсменам змагатися на одних майданчиках з росіянами. Як відомо, через це рішення більше постраждали саме наші атлети, а не представники країни-терористки.

Був наказ, яким ми забороняли собі відряджати збірні команди на ті змагання, де брали участь росіяни та білоруси. Думаю не варто про це говорити. Наші спортсмени та збірні розуміють, як діяти,

– відповів Бідний.