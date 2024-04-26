Теннисный нокаут: американка три минуты не могла подняться с корта после удара в голову

Бетани Маттек-Сэндс начала свой путь на престижный парный Мастерс. Американка заявилась в паре с Софией Кенин и уже в первом матче оказалась в эпицентре неприятной ситуации.

В столице Испании Мадриде в эти дни проходят теннисные соревнования среди женщин категории WTA1000. В парном турнире уже в первом круге произошел неприятный момент, пишет 24 канал.

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Нокаут не помешал победе

В одной из пар американки София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс встречались против Эшлин Крюгер (США) и Эрин Рутлифф (Австралия). Бой выдался напряженным, каждый из сетов пара выиграла с показателем в семь взятых геймов (7:6, 5:7).

В конце концов на решающем тай-брейке Рутлифф попала мячом в голову Маттекс-Сэндс, от чего американка упала на землю. Девушка пролежала на корте аж три минуты, держа лед возле головы.



Бетани Маттек-Сэндс упала на корт от удара мяча в голову / Хосе Моргадо в соцсети Х

Медикам пришлось проверять, не произошло ли у Бетани сотрясение мозга. В итоге для Маттек-Сэндс все обошлось наилучшим образом. Она вернулась в игру и вместе с Кенин победила в решающем тай-брейке (11:9).

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В следующем круге Кенин и Маттек-Сэндс сыграют против победительницы пары Гауфф/Таунсенд – Бондарь/Михалкова. К слову, участие в парном турнире в Мадриде принимают также четыре украинки.

С кем играют представительницы Украины: