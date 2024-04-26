У столиці Іспанії Мадриді цими днями проходять тенісні змагання серед жінок категорії WTA1000. У парному турнірі вже у першому колі відбувся неприємний момент, пише 24 канал.

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Нокаут не завадив перемозі

В одній із пар американки Софія Кенін та Бетані Маттек-Сендс зустрічались проти Ешлін Крюгер (США) та Ерін Рутліфф (Австралія). Бій видався напруженим, кожен із сетів пара виграла з показником у сім взятих геймів (7:6, 5:7).

Зрештою на вирішальному тайбрейку Рутліфф поцілила м'ячем у голову Маттекс-Сендс, від чого американка впала на землю. Дівчина пролежала на корті аж три хвилини, тримаючи лід біля голови.



Бетані Маттек-Сендс впала на корт від удару м'яча в голову / Хосе Моргадо у соцмережі Х

Медикам довелось перевіряти, чи не стався у Бетані струс мозку. У підсумку для Маттек-Сендс все обійшлось якнайкраще. Вона повернулась у гру та разом із Кенін перемогла у вирішальному тайбрейку (11:9).

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У наступному колі Кенін та Маттек-Сендс зіграють проти переможниці пари Гауфф/Таунсенд – Бондар/Міхалкова. До слова, участь у парному турнірі в Мадриді беруть також чотири українки.

З ким грають представниці України: