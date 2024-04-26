В столице Испании Мадриде в эти дни проходят теннисные соревнования среди женщин категории WTA1000. В парном турнире уже в первом круге произошел неприятный момент, пишет 24 канал.
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Нокаут не помешал победе
В одной из пар американки София Кенин и Бетани Маттек-Сэндс встречались против Эшлин Крюгер (США) и Эрин Рутлифф (Австралия). Бой выдался напряженным, каждый из сетов пара выиграла с показателем в семь взятых геймов (7:6, 5:7).
В конце концов на решающем тай-брейке Рутлифф попала мячом в голову Маттекс-Сэндс, от чего американка упала на землю. Девушка пролежала на корте аж три минуты, держа лед возле головы.
Бетани Маттек-Сэндс упала на корт от удара мяча в голову / Хосе Моргадо в соцсети Х
Медикам пришлось проверять, не произошло ли у Бетани сотрясение мозга. В итоге для Маттек-Сэндс все обошлось наилучшим образом. Она вернулась в игру и вместе с Кенин победила в решающем тай-брейке (11:9).
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В следующем круге Кенин и Маттек-Сэндс сыграют против победительницы пары Гауфф/Таунсенд – Бондарь/Михалкова. К слову, участие в парном турнире в Мадриде принимают также четыре украинки.
С кем играют представительницы Украины:
- Ангелина Калинина в паре с Даяной Ястремской в первом круге будут противостоять дуэту Хизер Уотсон (Великобритания) / Ифань Сюй (Китай)
- Людмила Киченок заявилась на турнир с латвийкой Еленой Остапенко и сойдется на старте с Лейлой Фернандес (Канада) и Аранчей Рус (Нидерланды)
- Надежда Киченок уже преодолела первый круг в паре с японкой Мию Като
- девушки на старте турнира выбили мексиканку Джулиану Олмос и "нейтральную" Александру Панову – 6:7, 6:4, 10:7.