Бывшая четвертая ракетка мира Белинда Бенчич родила дочь. Об этом швейцарка сообщила в своих социальных сетях.

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Белинда Бенчич впервые стала мамой

Девочку назвали Беллой. Ребенок родился 23 апреля 2024 года.

К слову. Белинда и ее 41-летний возлюбленный узаконили отношения в декабре прошлого года. Интересно, что Хромкович долгое время был тренером по физподготовке своей избранницы.

Белинда Бенчич получает сотни поздравлений от друзей, болельщиков и коллег, в частности от украинки Марты Костюк. "Белла... наша любовь", – написала Марта.

О своей беременности 27-летняя Бенчич, которая не выступает в Туре с сентября 2023 года, заявила еще в ноябре. С тех пор ее карьера на паузе.

Бенчич является одной из самых титулованных теннисисток мира – в 2020 она выигрывала Олимпиаду в Токио. Также имеет в активе восемь титулов WTA.