Ефектний вихід перед перемогою
Вихід Василя Ломаченка на ринг арени Virgin Hotels у Лас-Вегасі (США) був у стилі Матриці. Українець виходив на бій проти Масайоші Накатані під саундтрек із фільму "Матриця".
Більше про бій Ломаченко здобув ефектну перемогу над Накатані, відправивши суперника в нокаут: відео
Як Ломаченко виходив на ринг: відео
Також це дійство супроводжувалось димом. Японець вийшов у схожому стилі.
Вихід Накатані
Ломаченко – Накатані: головне про бій
- Цей бій проти Масайоші Накатані став першим для Василя Ломаченка після поразки від Теофімо Лопеса. Український боксер домінував на ринзі та вже у 5 раунді відправив суперника у нокдаун.
- Поєдинок тривав 9 раундів. У ці три хвилин українець провів потужну комбінацію та відправив суперника у нокаут.
- Після поєдинку Василь запропонував Лопесу провести реванш. Натомість Теофімо-старший також заговорив про другий бій його сина з Ломаченком.