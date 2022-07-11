Большое возвращение

29-летнего полузащитника сборной Франции Поля Погба больше ничего не совмещает с Манчестер Юнайтед. Футболист официально подписал контракт с Ювентусом после нескольких дней в расположении команды, пишет 24 канал.

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После одной из тренировок Погба раздавал автографы у клубной базы туринского клуба. Один из болельщиков протянул к Полю футбол "красных дьяволов". Но француз помахал пальцем и отказался подписывать форму МЮ.

А вот футболки уже свой нынешний клуб подписывал без проблем.

Погба отказался подписать футболку МЮ: смотрите видео

Французский полузащитник выступал за МЮ в течение шести лет. В последнем для себя сезоне в Англии провел 26 матчей, в которых отличился одним голом и 9 ассистами.