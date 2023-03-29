Міжнародний олімпійський комітет прийняв контраверсійне рішення щодо спортсменів з Росії та Білорусі. Попри війну в Україні організація вирішила дозволити федераціям доспустити гравців з цих країн.

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Втім виступати вони зможуть лише під нейтральним прапором та в разі дотримання певних вимог. Хоча навіть така рекомендація не влаштовує Україну та низку наших партнерів, які вимагають повної ізоляції країн-терористок.

Тверда позиція Польщі

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що його країна не має намір виконувати ганебні нововведення від МОК. Політик назвав ці рішення зрадою спортивного духу.

Рішення МОК про відновлення російських спортсменів у змаганнях є скандальним. Це зрада справжнього духу спорту. Я доручив міністру спорту та туризму Камілю Бортнічуку довести до відома керівництва МОК нашу тверду незгоду. Ми зробимо все можливе, щоб спорт залишався вільним від російського впливу,

– написав Моравецький на своїй сторінці у твітер.

Раніше міністри спорту 35 країн висловили тверду незгоду із можливим допуском росіян та білорусів до міжнародних змагань. Серед них була і Польща, а також США, Велика Британія, Німеччина, Японія та Франція.

Поки без Олімпійських ігор

Нагадаємо, що МОК дозволив допустити росіян до змагань лише під нейтральним прапором за умови відсутності підтримки у війні та непричетності до військових структур. Це не стосується команд з країн-агресорок, а тільки спортсменів-індивідуалів.

При цьому МОК поки не обговорював можливий допуск росіян та білорусів до Олімпіади-2024 в Парижі та зимових ОІ-2026 в Мілані. Наразі мова лише про турніри під егідами федерацій.

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Питання участі представників Росії та Білорусі на самих олімпійських турнірах буде ще обговорюватись. Організація пізніше ухвалить відповідне рішення без прив'язки до результатів кваліфікаційних змагань.