На матче Украина – Македония фаны исполнили хит "Путин – ху*ло": видео со стадиона

Во время игры сборных Украины и Северной Македонии болельщики вспомнили и о лидере страны-оккупанта. Украинцы, приехавшие в Бухарест поддержать свою команду, исполнили хит "Путин – ху*ло". В России не замедлили с ответом – хотят наказать фанатов.

В столице Румынии 17 июня состоялся поединок между командами Украины и Северной Македонии. Во время него болельщики разными лозунгами поддерживали свои команды.

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На матче Украина – Македония звучало "Путин – ху*ло"

Украинцы, которые присутствовали на трибунах во время игры, выкрикивали лозунги поддержки и пели песни – все, чтобы взбодрить команду и вдохновить ее на победу.

Однако матч не прошел без исполнения хита, который известен уже всему миру, – "Путин – ху*ло". Песня о лидере страны-оккупанте распространилась по стадиону в Бухаресте.

На матче Украина – Северная Македония спели хит о президенте России: ВИДЕО (18+)

Реакция России

Реакции Москвы долго ждать не пришлось. РосСМИ сообщили, что член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев призвал жестко отреагировать на скандирование украинскими болельщиками эти "оскорбительные лозунги о президенте России".

Свищев считает исполнение этой песни "хорошо спланированной провокацией против России".

На нее необходимо жестко отреагировать. УЕФА обязан запретить вход украинским болельщикам на следующие матчи Евро, оштрафовать ФФУ,

– подчеркнул Свищев.

Он хочет расследования и надлежащего наказания для организаторов этой якобы акции.

Украина – Македония: что известно о матч

Сборная Украины сыграла свой второй матч на Евро-2020. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе "Националь Арена".

Футбольная борьба завершилась в пользу Украины счетом 2:1.

В ворота соперника попал Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук. Со стороны македонцев гол забил Эзджан Алиоски.