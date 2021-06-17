После финального свистка игроки подошли к трибуне с украинскими фанатами и устроили им фантастические овации.

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В ответ фаны после игры устроили овации Андрею Шевченко и игрокам за вырванную победу над македонцами.

Сборная благодарит фанатов: смотрите видео

Украина – Северная Македония: как это было

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе "Националь Арена".

Счет в поединке на 29-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. Через 5 минут тот же Ярмоленко отдал пас Яремчуку, который легко отправил мяч в ворота соперника.

У македонцев мяч на добивании после пенальти на 57-й минуте забил Алиоски. На 84-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти.

В другом матче группы С в Амстердаме сегодня в 22:00 встретятся сборные Нидерландов и Австрии, с которой украинцы сыграют 21 июня.

Турнирное положение:

Австрия – 3 очка (после 1 игры),

Нидерланды – 3 (1),

Украина – 3 (2),

Северная Македония – 0 (2).



Турнирная таблица по состоянию на сейчас / Скриншот с сайта УЕФА