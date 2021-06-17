После финального свистка игроки подошли к трибуне с украинскими фанатами и устроили им фантастические овации.
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В ответ фаны после игры устроили овации Андрею Шевченко и игрокам за вырванную победу над македонцами.
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Украина – Северная Македония: как это было
Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2:1. Встреча прошла в Бухаресте на стадионе "Националь Арена".
Счет в поединке на 29-й минуте открыл Андрей Ярмоленко. Через 5 минут тот же Ярмоленко отдал пас Яремчуку, который легко отправил мяч в ворота соперника.
У македонцев мяч на добивании после пенальти на 57-й минуте забил Алиоски. На 84-й минуте Руслан Малиновский не реализовал пенальти.
В другом матче группы С в Амстердаме сегодня в 22:00 встретятся сборные Нидерландов и Австрии, с которой украинцы сыграют 21 июня.
Турнирное положение:
- Австрия – 3 очка (после 1 игры),
- Нидерланды – 3 (1),
- Украина – 3 (2),
- Северная Македония – 0 (2).
Турнирная таблица по состоянию на сейчас / Скриншот с сайта УЕФА