Во вторник, 27 октября, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер" сыграет против "Интера". Донецкий клуб сможет рассчитывать на 12-го игрока на трибунах НСК "Олимпийский".

Донецкий клуб не останется без поддержки в важном матче Лиги чемпионов против итальянского "Интера". Пресс-служба "Шахтера" официально сообщила, что поединок позволили провести со зрителями на трибунах.

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"Шахтер" сыграет со зрителями

Министерство здравоохранения Украины направило официальное письмо в донецкий клуб, в котором разрешили провести матч с болельщиками. МОЗ Украины приняло решение учитывая эпидемиологическую ситуацию, противоэпидемические меры, которые есть в регионах страны, опыт европейских стран, которые начинали первыми допускать зрителей на трибуны.

"Шахтер" сможет заполнить трибуны стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве на 15%, но при соблюдении все карантина и правил.

О присутствии фанатов на других матчах "Шахтера", а точнее с "Реалом" и "Боруссией" Менхенгладбах, будет принято не ранее чем за 15 дней до матча.

Матч 2-го тура группового раунда Лиги чемпионов "Шахтер – "Интер" состоится 27 октября в 19:55 на НСК "Олимпийский" в Киеве