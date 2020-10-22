Система відеоповторів VAR не буде використовуватися на найближчому матчі "Шахтаря" у чемпіонаті України. Відповідне рішення прийнято через зміну міста, де буде проведено матч.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу (УАФ) скасував застосування системи VAR у матчі 7-го туру Прем'єр-ліги "Шахтар" – "Ворскла". Про це повідомляє сайт УАФ.

До речі: Вболівальники "Шахтаря" зможуть підтримати команду у матчі ЛЧ з "Інтером"

Чому системи VAR не буде

Матч "Шахтар" – "Ворскла" відбудеться на НТК ім. В. Баннікова в м. Києві через складну епідеміологічну ситуацію у Полтаві та Олександрії, куди була перенесена гра.

НТК ім. В. Баннікова непридатний для використання VAR.

Тому Комітет арбітрів УАФ ухвалив рішення про скасування застосування системи VAR у матчі "Шахтар" – "Ворскла".

Матч "Ворскла" – "Шахтар" має відбутися у суботу, 24 жовтня, о 14:00.

"Ворскла" – один з лідерів чемпіонату після шести турів. Полтавці набрали з "Динамо" 14 очок та ділять першу сходинку. "Шахтар" має на два очки менше й посідає третє місце.