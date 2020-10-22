Поединок 7 тура УПЛ "Ворскла" – "Шахтер", который был перенесен из Полтавы в Александрию в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в городе, в Александрии также не состоится.

Об этом на своей странице в инстаграме сообщил журналист и ведущий проекта "Футбольный формат" Олег Ящук.

Смотрите также: Сразу два матча УПЛ перенесли в другие города: причина

"Матч "Ворскла" – "Шахтер" в чемпионате под угрозой срыва. "Горняки" не хотят играть в Александрии несмотря на выполнение всех норм регламента. И настаивают, чтобы оба матча с полтавчанами были проведены в Киеве. А не сейчас в столице, например, а во втором круге в Полтаве. Следовательно, по несколько дней полная неопределенность, хотя со стадионом "Ника" все давно согласовано", – говорится в сообщении.

Матч "Ворскла" – "Шахтер" должен состояться в субботу, 24 октября, в 14:00.

Перенос матча "Десны"

Также черниговская "Десна" сообщила о переносе домашнего матча 7-го тура УПЛ с донецким "Олимпиком" в Киев.

Поединок, который был запланирован на 24 октября в Чернигове на местном стадионе имени Гагарина, сыграют на стадионе имени Лобановского в столице Украины. Встреча начнется в 14:00.

"Чернигов попал в "красную зону", поэтому сейчас и в нашем городе нельзя проводить футбольные матчи. Наш клуб обратился с просьбой к ФК "Олимпик" по изменению хозяина матча – сейчас играем в Киеве, а матч второго круга – в Чернигове. Мы благодарны ФК "Олимпик" за понимание ситуации", – сообщила пресс служба "Десны".