На трибунах журналисты заметили баннер, на котором написано: "Нет Суперлиге, позор вам".
К слову Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Баннер против Суперлиги на матче Шахтер – Реал / Фото Фила Ховдена
Как известно, Реал является одним из инициаторов создания данного турнира. "Сливочные", Барселона и Ювентус до сих пор не вышли из Суперлиги.
Коротко о скандале с Суперлигой
- Поздно вечером 12 апреля 12 ведущих клубов Европы объявили о создании Суперлиги. Инициаторами выступили президент Реала Флорентино Перес и владелец Ювентуса Андреа Аньелли.
- В Суперлиге должны были принять участие 20 команд – 15 на постоянной основе и пять, которые бы менялись каждый сезон.
- Команды планировали выступать в своих национальных чемпионатах, но отказаться от еврокубков. Поэтому Суперлига должна была стать конкурентом Лиги чемпионов.
- УЕФА пригрозила клубам и футболистам санкциями. Также проект не поддержали фанаты, которые вышли на массовые протесты.
- Уже через два дня после объявления Суперлиги английские клубы заявили о выходе из проекта. Впоследствии о своем отказе от участия объявили Атлетико, Интер и Милан.