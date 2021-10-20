На трибунах журналисты заметили баннер, на котором написано: "Нет Суперлиге, позор вам".

К слову Шахтер – Реал: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов



Баннер против Суперлиги на матче Шахтер – Реал / Фото Фила Ховдена

Как известно, Реал является одним из инициаторов создания данного турнира. "Сливочные", Барселона и Ювентус до сих пор не вышли из Суперлиги.

Коротко о скандале с Суперлигой