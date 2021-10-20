На трибунах журналісти помітили банер, на якому написано: "Ні Суперлізі, ганьба вам".
До слова Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
Банер проти Суперліги на матчі Шахтар – Реал / Фото Філа Ховдена
Як відомо, Реал є одним з ініціаторів створення даного турніру. "Вершкові", Барселона і Ювентус досі не вийшли з Суперліги.
Коротко про скандал з Суперлігою
- Пізно ввечері 12 квітня 12 провідних клубів Європи оголосили про створення Суперліги. Ініціаторами виступили президент Реалу Флорентіно Перес та власник Ювентуса Андреа Аньєллі.
- У Суперлізі мали взяти участь 20 команд – 15 на постійній основі та п'ять, які б змінювалися кожного сезону.
- Команди планували виступати у своїх національних чемпіонатах, але відмовитися від єврокубків. Тому Суперліга мала стати конкурентом Ліги чемпіонів.
- УЄФА пригрозила клубам та футболістам санкціями. Також проєкт не підтримали фанати, які вийшли на масові протести.
- Вже через два дні після оголошення Суперліги англійські клуби заявили про вихід з проєкту. Згодом про свою відмову від участі оголосили Атлетіко, Інтер і Мілан.