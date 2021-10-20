На трибунах журналісти помітили банер, на якому написано: "Ні Суперлізі, ганьба вам".

До слова Шахтар – Реал: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів



Банер проти Суперліги на матчі Шахтар – Реал / Фото Філа Ховдена

Як відомо, Реал є одним з ініціаторів створення даного турніру. "Вершкові", Барселона і Ювентус досі не вийшли з Суперліги.

Коротко про скандал з Суперлігою