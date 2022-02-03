В матче с Россией будем все друг за друга, – тренер сборной Украины Косенко

Уже 4 февраля сборная Украины сыграет в полуфинале Евро-2022 по футзалу. Соперником "сине-желтых" станет принципиальный конкурент Россия.

Настройка перед игрой

Ожиданиями относительно игры поделился главный тренер украинской сборной Александр Косенко. Наставник рассказал, что в команде есть кадровые потери и проблемы. Но желание становится на первый план для футзалистов.

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Пока неизвестно, сможет ли тренерский штаб во главе с Косенко рассчитывать в полуфинале на Евгения Серого. Универсал киевского ХИТа получил травму, которая не позволила ему доиграть матч против Казахстана (3:5).

У остальных игроков есть микротравмы, повреждения, но все ребята понимают, что каждая боевая единица на счету. Все рвутся в бой,

– отметил специалист.

Критика пошла на пользу сборной

Косенко вспомнил негатив, который вылился на его команду после стартового поражения от Нидерландов (3:2). Но эта критика пошла украинской сборной на пользу, команда стала крепче.

Мы не смотрим на негативные моменты, мы одна команда. У нас люди из разных уголков Украины. Все одна команда. Мы друг за друга будем на площадке,

– добавил главный наставник "сине-желтых".

Путь Украины в полуфинал Евро-2022

Сборная Украины завершила групповой раунд на втором месте. Подопечные Косенко одержали одну победу над Сербией (6:1) и потерпели два поражения: от Нидерландов (3:2) и Португалии (1:0).

"Сине-желтые" пробились в плей-офф благодаря результату в параллельном матче Сербия – Нидерланды. Сербы вырвали победу со счетом 3:2 и позволили украинцам продолжить свое шествие на чемпионате Европы.

В четвертьфинале наши футзалисты одержали волевую победу над Казахстаном 3:5.

В полуфинале сине-желтую сборную ждет поединок против России.

. Полуфинал Евро-2022 Украина – Россия состоится 4 февраля в 18:00.