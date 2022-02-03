Налаштування перед грою
Очікування щодо гри поділився головний тренер української збірної Олександр Косенко. Наставник розповів, що у команді є кадрові втрати та проблеми. Але бажання стає на перший план для футзалістів.
Цікаво дізнатись Україна з синьо-жовтим серцем чи Росія з бразильцями: хто вийде у фінал Євро-2022 з футзалу
Наразі невідомо, чи зможе тренерський штаб на чолі з Косенком розраховувати у півфіналі на Євгена Сірого. Універсал київського ХІТа зазнав травми, яка не дозволила йому дограти матч проти Казахстану (3:5).
У решти гравців є мікротравми, пошкодження, але всі хлопці розуміють, що кожна бойова одиниця на рахунку. Усі рвуться у бій,
– зазначив спеціаліст.
Критика пішла на користь збірній
Косенко пригадав негатив, яки вилився на його команду після стартової поразки від Нідерландів (3:2). Але ця критика пішла українській збірній на користь, команда стала міцнішою.
Ми не дивимось на негативні моменти, ми одна команда. У нас люди із різних куточків України. Усі одна команда. Ми один за одного будемо на майданчику,
– додав головний наставник "синьо-жовтих".
Шлях України до півфіналу Євро-2022
- Збірна України завершила груповий раунд на другому місці. Підопічні Косенка здобули одну перемогу над Сербією (6:1) та зазнала двох поразок – від Нідерландів (3:2) та Португалії (1:0).
- "Синьо-жовті" пробились у плей-офф завдяки результату у паралельному матчі Сербія – Нідерланди. Серби вирвали звитягу з рахунком 3:2 та дозволили українцям продовжити свою ходу на чемпіонаті Європи.
- У чвертьфіналі наші футзалісти здобули вольову перемогу над Казахстаном 3:5.
- У півфіналі на синьо-жовту збірну чекає двобій проти Росії.