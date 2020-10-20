УЕФА обнародовал состав судейской бригады, которая будет работать на поединке 1-го тура Лиги Европы между "Лестером" и "Зарей".

Интересно, что "Заря" сыграет в Англии в четверг, 22 октября, против "Лестера" под наблюдением женской бригады арбитров из Франции. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Главным арбитром встречи станет француженка Стефани Фраппар. К слову, впервые в истории поединок украинской команды в еврокубках рассудит женщина.

Ассистентами 36-летней Фраппар станут Сириль Мюнье и Бенжамен Пажес. Четвертый рефери – Жоан Амель. Все они представляют Францию.

Что известно о Стефани Фраппар

Стефани Фраппар вошла в историю как первая женщина-арбитр, которая была главным рефери еврокубкового матча. В 2019-м она обслуживала поединок за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси.

Матч "Лестер" – "Заря" состоится 22 октября в Туманном Альбионе. Начало поединка – в 22:00 по Киеву. В параллельном поединке группы G сыграют "Брага" и АЕК.