Матч "Зорі" в Лізі Європи увійде в історію світового футболу
УЄФА оприлюднив склад суддівської бригади, яка працюватиме на поєдинку 1-го туру Ліги Європи між "Лестером" та "Зорею".
Цікаво, що "Зоря" зіграє в Англії в четвер, 22 жовтня, проти "Лестера" під наглядом жіночої бригади арбітрів з Франції. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.
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Головним арбітром зустрічі стане француженка Стефані Фраппар. До слова, вперше в історії поєдинок будь-якої української команди в єврокубках розсудить жінка.
Асистентами 36-річної Фраппар стануть Сіріль Мюньє та Бенжамен Пажес. Четвертий рефері – Жоан Амель. Всі вони теж представляють Францію.
Що відомо про Стефані Фраппар
Стефані Фраппар увійшла в історію як перша жінка-арбітр, яка була головним рефері єврокубкового матчу. У 2019-му вона обслуговувала поєдинок за Суперкубок УЄФА між Ліверпулем і Челсі.