УЄФА оприлюднив склад суддівської бригади, яка працюватиме на поєдинку 1-го туру Ліги Європи між "Лестером" та "Зорею".

Цікаво, що "Зоря" зіграє в Англії в четвер, 22 жовтня, проти "Лестера" під наглядом жіночої бригади арбітрів з Франції. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Головним арбітром зустрічі стане француженка Стефані Фраппар. До слова, вперше в історії поєдинок будь-якої української команди в єврокубках розсудить жінка.

Асистентами 36-річної Фраппар стануть Сіріль Мюньє та Бенжамен Пажес. Четвертий рефері – Жоан Амель. Всі вони теж представляють Францію.

Що відомо про Стефані Фраппар

Стефані Фраппар увійшла в історію як перша жінка-арбітр, яка була головним рефері єврокубкового матчу. У 2019-му вона обслуговувала поєдинок за Суперкубок УЄФА між Ліверпулем і Челсі.

Матч "Лестер" – "Зоря" відбудеться 22 жовтня на Туманному Альбіоні. Початок поєдинку – о 22:00 за Києвом. У паралельному поєдинку групи G зіграють "Брага" і АЕК.