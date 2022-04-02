"Матч за мир": Динамо получило первого соперника в рамках благотворительности в пользу Украины
Источник:Digi Sport
Киевское Динамо получило разрешение на выезд из Украины и взяло курс в Румынию. "Бело-синие" проведут ряд благотворительных матчей с топовыми европейскими клубами.
Встреча с земляками Луческу
Чемпион Украины узнал своего первого соперника по ряду благотворительных встреч. Им станет бухарестская Стяуа.
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Матч состоится 6 апреля в 20.00. Главный тренер румынского клуба Антон Петреа похвалил подобную инициативу киевской команды.
Отметим, что одним из инициаторов таких особых поединков стал наставник Динамо Мирча Луческу, который в первые дни войны покинул Украину и вернулся в родную Румынию.
Именно под его руководством "бело-синие" будут готовиться к этим матчам. Киевляне получили спецразрешение на выезд из страны во время военных действий.
Динамо сыграет против ведущих клубов Европы – Барселоны, Милана, Бенфики, ПСЖ и других.
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