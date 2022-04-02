"Матч за мир": Динамо получило первого соперника в рамках благотворительности в пользу Украины

Встреча с земляками Луческу

Чемпион Украины узнал своего первого соперника по ряду благотворительных встреч. Им станет бухарестская Стяуа.

К теме "Остановим войну": Динамо проведет благотворительные матчи с топ-клубами Европы

Матч состоится 6 апреля в 20.00. Главный тренер румынского клуба Антон Петреа похвалил подобную инициативу киевской команды.

Отметим, что одним из инициаторов таких особых поединков стал наставник Динамо Мирча Луческу, который в первые дни войны покинул Украину и вернулся в родную Румынию.

Именно под его руководством "бело-синие" будут готовиться к этим матчам. Киевляне получили спецразрешение на выезд из страны во время военных действий.

Динамо сыграет против ведущих клубов Европы – Барселоны, Милана, Бенфики, ПСЖ и других.