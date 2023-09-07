Сегодня, 7 сентября, возобновляются матчи отбора на чемпионат Европы, который пройдет в 2024 году в Германии. 24 канал предлагает обзор всех квалификационных групп и оценку положения команд. Напомним, что из каждой группы направления на Евро попадут 1-2 места.

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ГРУППА А

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Шотландия 4 0 0 9-1 12 2 Грузия 1 1 1 3-4 4 3 Норвегия 1 1 2 5-7 4 4 Испания 1 0 1 3-2 3 5 Кипр 0 0 3 2-8 3

Главной сенсацией стали шотландцы, выигравшие все матчи, в том числе у всех своих прямых конкурентов. Выход "тартановой армии" на Евро – дело де-факто решено. Второй должна стать Испания, которая отыграла меньше всего игр. Помешать "фурии роси" намерена Грузия, многое решится в их глазных дуэлях.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Испания – 1,02

Шотландия – 1,08

Норвегия – 5,30

Грузия – 15,00

Кипр – 250,00

ГРУППА В

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Франция 4 0 0 9-0 12 2 Греция 2 0 1 5-2 6 3 Ирландия 1 0 2 4-3 3 4 Нидерланды 1 0 1 3-4 3 5 Гибралтар 0 0 4 0-12 0

Как и в случае с Шотландией, нет никаких сомнений в проходе французов на Евро, не оставляющих шансов соперникам по группе. За второе место развернется борьба между Грецией и Нидерландами. Последние являются фаворитами благодаря классу игроков, но команды еще ждут две очные встречи.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Франция – ставки не принимаются

Нидерланды – 1,22

Греция – 4,50

Ирландия – 9,00

Гибралтар 499,00

ГРУППА С

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Англия 4 0 0 15-1 12 2 Украина 2 0 1 4-4 6 3 Италия 1 0 1 3-2 3 4 Северная Македония 1 0 2 4-11 3 5 Мальта 0 0 4 1-9 0

В нашей группе также определился очевидный фаворит, сборная Англии уже в сентябре может гарантировать себе выход на Евро. Борьба за второе место развернется между нашей командой и Италией. Действующие чемпионы Европы явно делают ставку на две очные встречи, все решится в последнем туре в номинально домашней для Украины игре.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Англия – ставки не принимаются

Италия 1,30

Украина - 3,05

Северная Македония – 200,00

Мальта 499,00

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ГРУППА D

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Турция 3 0 1 7-5 9 2 Армения 2 0 1 7-5 6 3 Хорватия 1 1 0 3-1 3 4 Вельс 1 1 2 4-7 3 5 Латвия 0 0 3 3-6 0

Сражение за топ-2 развернется между турками, хорватами и армянами, которых тренирует украинец Александр Петраков. "Картати" провели меньше всего матчей, но успели обыграть лидера группы турок. Армения Турции уступила, а с Хорватией еще не играла. Поэтому, несмотря на неожиданный старт, именно кавказцы являются андердогами в этой борьбе. Команде нужно и дальше удивлять фаворитов.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Хорватия – 1,08

Турция – 1,10

Вельс – 6,20

Армения – 6,50

Латвия – 300,00

ГРУППА Е

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Чехия 2 1 0 6-1 7 2 Албания 2 0 1 5-2 6 3 Молдова 1 2 1 4-2 5 4 Польша 1 0 2 4-6 3 5 Фареры 0 1 2 2-7 1

Польша должна стать главным фаворитом квинтета, но пока наши соседи разочаровывают – проиграли не только чехам, но и скромной Молдове. Шансы "Кадры" были бы еще ниже, но прямые конкуренты теряют очки в других матчах. Поэтому шансы Польши на выход достаточно высоки, как и у Чехии, которая, собственно, поляков и обыграла.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Чехия – 1,10

Польша – 1,48

Албания – 2,20

Молдова – 17,00

Фареры – 500,00

ГРУППА F

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Австрия 3 1 0 9-3 10 2 Бельгия 2 1 0 7-1 7 3 Швеция 1 0 2 5-5 3 4 Эстония 0 1 2 2-6 1 5 Азербайджан 0 1 2 2-10 1

Интригу в группе прибил провальный старт Швеции, проигравшей обоим прямым конкурентам и имеющий немного шансов наверстать потерянное. Бельгия и Австрия должны без проблем выходить на Евро.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Бельгия – 1,05

Австрия – 1,08

Швеция – 3,85

Эстония – 250,00

Азербайджан – 250,00

ГРУППА G

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Венгрия 2 1 0 5-0 7 2 Сербия 2 1 0 5-1 7 3 Черногория 1 2 1 3-4 5 4 Болгария 0 2 2 2-6 2 5 Литва 0 2 2 3-7 2

Откровенно самая слабая группа во всем отборе. Венгры и сербы являются фаворитами, но команды еще не встречались друг с другом. Черногория вроде и не отстала сильно от них, но с обоими лидерами сборная будет играть на выезде.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Сербия – 1,07

Венгрия – 1,30

Черногория – 2,80

Болгария – 40,00

Литва – 150,00

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ГРУППА Н

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Финляндия 4 0 1 11-3 12 2 Казахстан 3 0 2 8-5 9 3 Дания 2 1 1 7-5 7 4 Словения 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 0 0 4 0-13 0

Очень ровная группа, где фаворитами сначала казались датчане и словенцы. Впрочем, оба пока на два балла отстают от Финляндии и сенсационного Казахстана. Впрочем, Дания и Словения имеют небольшое преимущество перед финишем в группе. Во-первых, им осталось сыграть на матч больше против аутсайдеров секстета. А во-вторых, в большинстве своем игры против финнов и казахов они будут играть на своих полях.

ГРУППА I

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Швейцария 3 1 0 12-3 10 2 Румыния 2 2 0 6-3 8 3 Израиль 2 1 1 5-6 7 4 Беларусь 1 0 3 4-10 3 5 Косово 0 3 1 3-4 3 6 Андорра 0 1 3 3-7 1

Еще одна группа с откровенно слабым подбором команд. На этом фоне швейцарцы уверенно будут выходить на Евро. Вторую путевку разыграют крайне средние Румыния и Израиль. Первые имеют преимущество в одно очко, но все решат две глазные дуэли. В финальном туре их матч пройдет на поле израильтян.

Прогноз Favbet на выход из группы:

Швейцария – 1,03

Румыния – 1,32

Израиль – 3,10

Косово – 9,00

Беларусь – 50,00

Андорра – 400,00

ГРУППА J

МЕСТО СБОРНАЯ В Н П ГОЛЫ ОЧКИ 1 Португалия 4 0 0 14-0 12 2 Словакия 3 1 0 5-1 10 3 Люксембург 2 1 1 4-6 7 4 Босния и Герцеговина 1 0 3 3-7 3 5 Исландия 1 0 3 8-6 3 6 Лихтенштейн 0 0 4 0-14 0

Португалия банально не замечает соперников по группе, поэтому ее выход на Евро только дело времени. Вторая ступенька должна добраться до словаков, которые создали солидный гандикап над боснийцами. Балканцы откровенно провалили старт отбора, как и потенциально непростая Исландия. Люксембург же удивил победой над Боснией, но больше вряд ли замахнется.

Прогноз Favbet на выход из группы: