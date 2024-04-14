В эти выходные в Серии А проходили матчи 32 тура. Одна из игр так и не была доиграна, речь о встрече в Удине между местным Удинезе и столичной Ромой, пишет 24 канал.
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Проблемы у защитника Ромы
Встреча длилась около 70 минут при счете 1:1. Именно в середине первого тайма почувствовал проблемы со здоровьем 24-летний защитник "волков" Эван Ндика.
Ивуариец дважды подряд схватился за сердце и опустился на землю. Врачи диагностировали сердечный приступ и немедленно вынесли Эвана с поля на носилках. Игрок был в сознании и продолжал показывать медикам на свое сердце.
Судья решил не продолжать игру и вернул команды в раздевалки. Скорее всего, матч продолжится с того же времени при счете 1:1 позже. Остается только найти время для доигровки, ведь Рома продолжает выступления в Лиге Европы.
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Отметим, что команда Даниэле Де Росси идет на пятом месте в Серии А, которое, скорее всего, даст путевку команде в Лигу чемпионов. Удинезе же пока идет 15-ым, опережая зону вылета лишь на один балл.
Что известно об Эване Ндике
- центральный защитник родился в Париже и на юношеских и молодежных уровнях выступал за сборную Франции
- впрочем, на уровне национальных команд Эван решил играть за Кот-Д'Ивуар
- за "слонов" Ндика сыграл 14 матчей и выиграл с ними Кубок африканских наций
- в клубной карьере защитник дебютировал за Осер, но больше всего раскрылся в Айнтрахте
- с 2018 по 2023 годы он сыграл 183 матча за "орлов", отметившись 12 голами и выиграв Лигу Европы
- летом 2023-го Ндика перебрался в Рому на правах свободного агента
- в этом сезоне ивуариец отыграл 28 матчей, отдав два ассиста