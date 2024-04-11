В ближайшую субботу в чемпионате Серии А состоится поединок Торино – Ювентус. Такое событие не мог обойти своим вниманием давний фанат "гранатовых" Мик Уоллес.
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Клоунада в исполнении депутата Европарламента
Ирландский депутат пришел на заседание Европарламента в футболке Торино. Однако этого оказалось мало скандалисту. Он решил проанонсировать туринское дерби, будто законодательный орган Европейского Союза именно для этого и был создан.
"Удачи Торино в субботу в матче против Ювентуса. Юве – дерьмо, вперед, Торо!", – завершил свой спич Уоллес.
Видео выступления Уоллеса в Европарламенте
Отметим, что матч 32-го тура Серии А между Торино и Ювентусом состоится 13 апреля. В турнирной таблице "бьянконери" занимают третье место, а "гранатовые" – девятое.
Что известно о скандальном депутате Мике Уоллесе
- 68-летний ирландец ранее был бизнесменом. Однако в 2016 году его строительная компания была объявлена банкротом с долгом в 30 миллионов евро.
- После этого он занялся политической деятельностью и стал депутатом Европарламента.
- Уоллес – любимый герой российской пропаганды. Он неоднократно делал провокационные заявления в интересах Кремля.
- В 2022 году ирландец проголосовал против резолюции Европарламента, которая осуждала вторжение России в Украину.
- В агрессии против Украины Уоллес осуждает НАТО и ЕС. Его выступления радостно подхватывает российская пропаганда и крутит на телеканалах.