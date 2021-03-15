После турнира в Дубае обновился рейтинг WTA среди женщин. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила место в пятерке лучших теннисисток мира.

Свитолина сохранила позицию

По состоянию на 15 марта три украинские теннисистки входят в топ-100 рейтинга WTA. Самое высокое место продолжает занимать Элина Свитолина – 5 ступень.

Вот так Украинские теннисистки Завацкая и Киченок сыграют на турнире в России

Другие украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк несколько ухудшили свои позиции. 20-летняя одесситка опустилась на одно место с 30 на 31. Победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года потеряла две позиции – 83 место.

Кто из украинок улучшил свои места? Сразу две теннисистки из Украины из топ-200 поднялись в рейтинге. Завацкая стала выше на три позиции – 125, а Цуренко теперь 141 ракетка мира.

Без изменений в топ-10

В первой десятке никаких изменений после турнира в ОАЭ не произошло. Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, второй идет теннисистка из Японии Наоми Осака, а тройку лучших замыкает представительница Румынии Симона Халеп.

Победительница турнира WTA 1000 в Дубае испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на три позиции и уже вплотную приблизилась к топ-10 – 13 место.

Какие места занимают все украинские теннисистки

5. Элина Свитолина – 5370

31. Даяна Ястремская – 1925

83. Марта Костюк – 971

115. Екатерина Козлова – 718

125. Катарина Завацкая – 664

141. Леся Цуренко – 573

167. Ангелина Калинина – 448

196. Дария Снигур – 361

245. Екатерина Бондаренко – 382

К слову, уже 15 марта Катарина Завацкая и Надежда Киченок примут участие на турнире в российском Санкт-Петербурге.