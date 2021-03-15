Свитолина осталась в топ-5 WTA, Костюк и Ястремская потеряли позиции
После турнира в Дубае обновился рейтинг WTA среди женщин. Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила место в пятерке лучших теннисисток мира.
Источник:WTA
Свитолина сохранила позицию
По состоянию на 15 марта три украинские теннисистки входят в топ-100 рейтинга WTA. Самое высокое место продолжает занимать Элина Свитолина – 5 ступень.
Вот так Украинские теннисистки Завацкая и Киченок сыграют на турнире в России
Другие украинки Даяна Ястремская и Марта Костюк несколько ухудшили свои позиции. 20-летняя одесситка опустилась на одно место с 30 на 31. Победительница Открытого чемпионата Австралии 2017 года потеряла две позиции – 83 место.
Кто из украинок улучшил свои места? Сразу две теннисистки из Украины из топ-200 поднялись в рейтинге. Завацкая стала выше на три позиции – 125, а Цуренко теперь 141 ракетка мира.
Без изменений в топ-10
В первой десятке никаких изменений после турнира в ОАЭ не произошло. Лидером рейтинга WTA осталась австралийка Эшли Барти, второй идет теннисистка из Японии Наоми Осака, а тройку лучших замыкает представительница Румынии Симона Халеп.
Победительница турнира WTA 1000 в Дубае испанка Гарбинье Мугуруса поднялась на три позиции и уже вплотную приблизилась к топ-10 – 13 место.
Какие места занимают все украинские теннисистки
- 5. Элина Свитолина – 5370
- 31. Даяна Ястремская – 1925
- 83. Марта Костюк – 971
- 115. Екатерина Козлова – 718
- 125. Катарина Завацкая – 664
- 141. Леся Цуренко – 573
- 167. Ангелина Калинина – 448
- 196. Дария Снигур – 361
- 245. Екатерина Бондаренко – 382
К слову, уже 15 марта Катарина Завацкая и Надежда Киченок примут участие на турнире в российском Санкт-Петербурге.
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