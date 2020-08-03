Матч "Шахтера" в Лиге Европы рассудит фартовый для "горняков" арбитр
В среду, 5 июля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником "горняков" будет немецкий "Вольфсбург", а судить матч доверили словаку Ивану Кружляку.
Информация о бригаде арбитров опубликована на официальном сайте УЕФА.
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Помогать главному арбитру Ивану Кружляку будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр – Иван Бебек из Хорватии.
На этом матче будет задействована система VAR. Видеопомощником арбитра будет Андрис Трейманис (Латвия), его ассистентом будет Сандро Шерер (Швейцария).
Иван Кружляк дважды работал на матчах "Шахтера" в еврокубках. И в обоих матчах "горняки" праздновали победу. Впервые это было 25 августа 2016 года в матче квалификации Лиги Европы. Тогда "Шахтер" на "Арене Львов" победил "Истанбул Башакшехир" 2: 0.
Второй раз это уже был матч группового этапа Лиги чемпионов, когда "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Хоффенхайм". Тогда матч 27 ноября 2018 года закончился победой украинского клуба 3:2.