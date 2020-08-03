В среду, 5 июля, донецкий "Шахтер" проведет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. Соперником "горняков" будет немецкий "Вольфсбург", а судить матч доверили словаку Ивану Кружляку.

Информация о бригаде арбитров опубликована на официальном сайте УЕФА.

Стоит внимания: Шахтер – Вольфсбург: анонс решающего матча 1/8 финала Лиги Европы

Помогать главному арбитру Ивану Кружляку будут его соотечественники Бранислав Ганцко и Петер Беднар. Четвертый арбитр – Иван Бебек из Хорватии.

Матч "Шахтер" – "Вольфсбург" состоится 5 августа в Киеве на НСК "Олимпийский". Матч начнется в 19:55 и состоится без зрителей. Это будет ответный матч 1/8 финала Лиги Европы. "Шахтер" в первом матче победил на выезде 2:1. Победитель этой пары в четвертьфинале сыграет с победителем пары "Айнтрахт" (Германия) – "Базель" (Швейцария). Матчи этой стадии и последующих стадий уже состоятся в Германии. Каждая стадия будет состоять из одной игры.

На этом матче будет задействована система VAR. Видеопомощником арбитра будет Андрис Трейманис (Латвия), его ассистентом будет Сандро Шерер (Швейцария).

Иван Кружляк дважды работал на матчах "Шахтера" в еврокубках. И в обоих матчах "горняки" праздновали победу. Впервые это было 25 августа 2016 года в матче квалификации Лиги Европы. Тогда "Шахтер" на "Арене Львов" победил "Истанбул Башакшехир" 2: 0.

Второй раз это уже был матч группового этапа Лиги чемпионов, когда "Шахтер" на выезде обыграл немецкий "Хоффенхайм". Тогда матч 27 ноября 2018 года закончился победой украинского клуба 3:2.