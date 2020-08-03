Матч "Шахтаря" в Лізі Європи розсудить фартовий для "гірників" арбітр
У середу, 5 липня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником "гірників" буде німецький "Вольфсбург", а судити матч довірили словаку Івану Кружляку.
Інформація про бригаду арбітрів опублікована на офіційному сайті УЄФА.
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Допомагати головному арбітру Івану Кружляку будуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр – Іван Бебек з Хорватії.
На цьому матчі буде задіяна система VAR. Відеопомічником арбітра буде Андріс Трейманіс (Латвія), його асистентом буде Сандро Шерер (Швейцарія).
Іван Кружляк двічі працював на матчах "Шахтаря" в єврокубках. І в обох матчах "гірники" святкували перемогу. Вперше це було 25 серпня 2016 року у матчі кваліфікації Ліги Європи. Тоді "Шахтар" на "Арені Львів" переміг "Істанбул Башакшехір" 2:0.
Вдруге це вже був матч групового етапу Ліги чемпіонів, коли "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Хоффенхайм". Тоді матч 27 листопада 2018 року закінчився перемогою українського клубу 3:2.