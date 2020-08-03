У середу, 5 липня, донецький "Шахтар" проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Суперником "гірників" буде німецький "Вольфсбург", а судити матч довірили словаку Івану Кружляку.

Інформація про бригаду арбітрів опублікована на офіційному сайті УЄФА.

Варте уваги: Шахтар – Вольфсбург: анонс на вирішальний матч 1/8 фіналу Ліги Європи

Допомагати головному арбітру Івану Кружляку будуть його співвітчизники Браніслав Ганцко та Петер Беднар. Четвертий арбітр – Іван Бебек з Хорватії.

Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня в Києві на НСК "Олімпійський". Матч розпочнеться о 19:55 та відбудеться без глядачів. Це буде матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. "Шахтар" у першому матчі переміг на виїзді 2:1. Переможець цієї пари у чвертьфіналі зіграє з переможцем пари "Айнтрахт" (Німеччина) – "Базель" (Швейцарія). Матчі цієї стадії та наступних стадій вже відбудуться в Німеччині. Кожна стадія складатиметься з однієї гри.

На цьому матчі буде задіяна система VAR. Відеопомічником арбітра буде Андріс Трейманіс (Латвія), його асистентом буде Сандро Шерер (Швейцарія).

Іван Кружляк двічі працював на матчах "Шахтаря" в єврокубках. І в обох матчах "гірники" святкували перемогу. Вперше це було 25 серпня 2016 року у матчі кваліфікації Ліги Європи. Тоді "Шахтар" на "Арені Львів" переміг "Істанбул Башакшехір" 2:0.

Вдруге це вже був матч групового етапу Ліги чемпіонів, коли "Шахтар" на виїзді обіграв німецький "Хоффенхайм". Тоді матч 27 листопада 2018 року закінчився перемогою українського клубу 3:2.