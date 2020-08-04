У середу, 5 серпня, донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу з "Вольфсбургом". Ця гра на НСК "Олімпійський" в Києві розпочнеться з хвилини мовчання.

Рішення про хвилину мовчання перед матчем прийняли в УЄФА, щоб вшанувати пам'ять людей, які померли від коронавірусу. Так розпочнеться не лише матч "Шахтаря", але й усі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Юнацької ліги УЄФА, а також чвертьфінальні матчі жіночої Ліги чемпіонів.

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Окрім того, на футболках всіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано "Дякую" на обраній клубом мові. Так європейський футбол хоче подякувати тим, хто трудиться на передовій битви з пандемією COVID-19.

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