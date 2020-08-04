Матч "Шахтар" – "Вольфсбург" в Лізі Європи розпочнеться з хвилини мовчання
У середу, 5 серпня, донецький "Шахтар" зіграє матч-відповідь 1/8 фіналу з "Вольфсбургом". Ця гра на НСК "Олімпійський" в Києві розпочнеться з хвилини мовчання.
Рішення про хвилину мовчання перед матчем прийняли в УЄФА, щоб вшанувати пам'ять людей, які померли від коронавірусу. Так розпочнеться не лише матч "Шахтаря", але й усі матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Юнацької ліги УЄФА, а також чвертьфінальні матчі жіночої Ліги чемпіонів.
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Окрім того, на футболках всіх гравців, які вийдуть на поле, буде написано "Дякую" на обраній клубом мові. Так європейський футбол хоче подякувати тим, хто трудиться на передовій битви з пандемією COVID-19.
Шахтар – Вольфсбург: головне
- Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Шахтар" – "Вольфсбург" відбудеться 5 серпня. Матч прийме НСК "Олімпійський" в Києві, а сама гра відбудеться без глядачів.
- Цей матч судитиме словак Іван Кружляк. Він двічі судив матчі "Шахтаря", і "гірники" перемогли в обох матчах.
- "Шахтар" у першому матчі переміг на виїзді 2:1. Ця гра відбулася ще до паузи, пов'язаної з карантином, – 12 березня.
- Переможець цієї пари у чвертьфінал зіграє з переможцем пари "Айнтрахт" – "Базель". Усі матчі від чвертьфіналу і до фіналу відбудуться в Німеччині і складатимуться з одного матчу.