Матч Шахтера в Лиге чемпионов могут перенести из-за смерти королевы Елизаветы II

В четверг, 8 сентября 2022 года, перестало биться сердце королевы Елизаветы II. Из-за смерти Ее Величества футбольные матчи с участием английских и шотландских клубов будут перенесены.

Могут перенести на неизвестный срок

В день смерти сыграли два английских клуба. После печального известия матчи Арсенала и Манчестер Юнайтед в Лиге Европы начали с минуты молчания.

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Теперь в АПЛ перенесли поединки, которые должны были состояться с 10 по 12 сентября. Также отсрочили игры в чемпионатах Шотландии и Северной Ирландии. Из-за смерти королевы Великобритании Елизаветы II отменяются все развлекательные и спортивные мероприятия в связи с объявлением 10-дневного траура.

Такая же участь может ожидать встречи шотландского Селтика с донецким Шахтером во втором туре группового раунда Лиги чемпионов.

Перед этим большой шанс перенесения имеет матч Селтика против Рейнджерса.

Напомним, что матч Шахтер – Селтик должен пройти 14 сентября в Варшаве. Это будет первый "домашний" поединок для "горняков" в Лиге чемпионов. Подопечные Игоря Йовичевича попытаются продолжить победную серию в еврокубках после победы над Лейпцигом (1:4).

Селтик в первом туре группового раунда был разгромлен Реалом – 0:3.