Можуть перенести на невідомий термін

У день смерті зіграли два англійські клуби. Після сумної звістки матчі Арсенала та Манчестер Юнайтед у Лізі Європи розпочали із хвилини мовчання.

До теми В Англії скасували матчі АПЛ через смерть королеви Єлизавети II

Тепер в АПЛ перенесли поєдинки, які повинні були відбутись з 10-го по 12-те вересня. Також відтермінували ігри у чемпіонатах Шотландії та Північної Ірландії. Через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II скасовуються усі розважальні та спортивні заходи у зв'язку з оголошенням 10-денного трауру.

Така сама доля може чекати на зустріч шотландського Селтіка з донецьким Шахтарем у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.

Перед цим великий шанс перенесення має матч Селтіка проти Рейнджерса.

Зверніть увагу! Королева Єлизавета перебувала на британському престолі довгих 70 років. Її Величність померла у віці 96 років.