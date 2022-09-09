Можуть перенести на невідомий термін
У день смерті зіграли два англійські клуби. Після сумної звістки матчі Арсенала та Манчестер Юнайтед у Лізі Європи розпочали із хвилини мовчання.
До теми В Англії скасували матчі АПЛ через смерть королеви Єлизавети II
Тепер в АПЛ перенесли поєдинки, які повинні були відбутись з 10-го по 12-те вересня. Також відтермінували ігри у чемпіонатах Шотландії та Північної Ірландії. Через смерть королеви Великої Британії Єлизавети II скасовуються усі розважальні та спортивні заходи у зв'язку з оголошенням 10-денного трауру.
Така сама доля може чекати на зустріч шотландського Селтіка з донецьким Шахтарем у другому турі групового раунду Ліги чемпіонів.
Перед цим великий шанс перенесення має матч Селтіка проти Рейнджерса.
- Нагадаємо, що матч Шахтар – Селтік повинен відбутись 14 вересня у Варшаві. Це буде перший "домашній" поєдинок для "гірників" у Лізі чемпіонів. Підопічні Ігоря Йовічевіча спробують продовжити переможну серію у єврокубках після звитяги над Лейпцигом (1:4).
- Селтік у першому турі групового раунду був розгромлений Реалом – 0:3.