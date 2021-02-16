Донецький Шахтар може провести матч-відповідь у Лізі Європи проти ізраїльського Маккабі не за порожніх трибун. Фанати вперше можуть з'явитись на трибунах у новому році

Єврокубковий сезон для українських клубів відновиться вже 18 лютого. Динамо проведе домашній матч проти Брюгге, за який виступає українець Едуард Соболь. А Шахтар завітає у Ізраїль для гостьового поєдинку проти Маккабі.

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За підтримки фанатів

Матчі-відповіді українські гранди проведуть 25 лютого. Підопічні Луїша Каштру зіграють проти ізраїльської команди у Києві на "Олімпійському". Не виключено, що донеччани можуть вийти на поле не за порожніх трибун. Чи впустять вболівальників на трибуни головної арени країни буде вирішено найближчими днями.

Через напружену ситуацію з коронавірусом усі спортивні події в Україні відбуваються за порожніх трибун. 12-й гравець не зміг підтримати клуби на стадіонах у перших матчах другого кола УПЛ.

Наголосимо, що першими у четвер, 18 лютого, зіграють "динамівці". Стартовий свисток судді пролунає о 19:55, а вже через дві години українські фанати зможуть побачити поєдинок у виконанні "гірників" (22:00).