Матч Шахтер – Динамо состоится: команда украинца Григорчука вылетела на сбор в ОАЭ
Солигорский Шахтер, который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, все-таки вылетел на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.
Ранее СМИ сообщили, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы потеряют господдержку.
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К тренировкам в Дубае команда Романа Григорчука приступит 19 января.
Таким образом, спарринг Шахтера с киевским "Динамо" состоится. Матч пройдет в четверг, 21 января.
Программа спаррингов на данный момент выглядит так:
- 21.01.2021 – Динамо (Киев)
- 24.01.2021 – Зенит (Санкт-Петербург)
- 26.01.2021 – Лива (ОАЭ, Д2)
- 27.01.2021 – Краснодар
- 31.01.2021 – Рига
- 06.02.2021 – Спартак (Москва)
Отдельно отметим, что на сбор вместе с командой отправился и украинский новичок "Шахтера" Роман Дебелко.
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