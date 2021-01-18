Солигорский Шахтер, который возглавляет украинский специалист Роман Григорчук, все-таки вылетел на учебно-тренировочный сбор в ОАЭ.

Ранее СМИ сообщили, что в Беларуси футбольным клубам с государственным финансированием запретили проводить учебно-тренировочные сборы за границей. В случае нарушения данного указания клубы потеряют господдержку.

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К тренировкам в Дубае команда Романа Григорчука приступит 19 января.

Таким образом, спарринг Шахтера с киевским "Динамо" состоится. Матч пройдет в четверг, 21 января.

Программа спаррингов на данный момент выглядит так:

21.01.2021 – Динамо (Киев)

24.01.2021 – Зенит (Санкт-Петербург)

26.01.2021 – Лива (ОАЭ, Д2)

27.01.2021 – Краснодар

31.01.2021 – Рига

06.02.2021 – Спартак (Москва)

Отдельно отметим, что на сбор вместе с командой отправился и украинский новичок "Шахтера" Роман Дебелко.