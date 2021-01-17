Білоруським футбольним клубам з державним фінансуванням заборонили проводити навчально-тренувальні збори за кордоном. Таким чином солігорський Шахтар не зможе зіграти товариський матч з київським Динамо на зборі в ОАЕ.

Зважаючи, що в Білорусі майже усі футбольні клуби, які виступають у вищій лізі, мають державне фінансування, жоден з них не зможе поїхати на закордонні збори. Якщо ж команда таки відправиться, то вона втратить держфінансування. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє "Прессбол".

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Серед клубів, який має державне фінансування, і який планував закордонний навчально-тренувальний збір – Шахтар із Солігорська. Команда мала відправитися в ОАЕ, де одним з її суперників в спарингу мало стати київське Динамо. Матч був запланований на 21 січня.

У виданні переконують, що однією з головних причин, чому прийняли таке рішення, є те, щоб "зберегти державні гроші в державі". Відтак кошти, які мали б піти на закордонні збори, витратити на розбудову власної інфраструктури для підготовки команд до сезону. Правда готуватися доведеться без іноземних спаринг-партнерів.

Окрім того, там наводять приклади того, що закордонні збори не надто допомогли білоруським клубам у 2020 році. Адже ті команди, які виступали в єврокубках, дуже швидко повилітали з турнірів.