Матч Шахтар – Динамо відбудеться: команда українця Григорчука вилетіла на збір в ОАЕ
Солігорський Шахтар, який очолює український фахівець Роман Григорчук, все-таки вилетів на навчально-тренувальний збір в ОАЕ.
Раніше ЗМІ повідомили, що в Білорусі футбольним клубам з державним фінансуванням заборонили проводити навчально-тренувальні збори за кордоном. У разі порушення даного вказівки клуби втратять держпідтримку.
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До тренувань в Дубаї команда Романа Григорчука приступить 19 січня.
Таким чином, спаринг Шахтаря з київським "Динамо" відбудеться. Матч пройде в четвер 21 січня.
Програма спарингів на даний момент виглядає так:
- 21.01.2021 – Динамо (Київ)
- 24.01.2021 – Зеніт (Санкт-Петербург)
- 26.01.2021 – Ліва (ОАЕ, Д2)
- 27.01.2021 – Краснодар
- 31.01.2021 – Рига
- 06.02.2021 – Спартак (Москва)
Окремо зазначимо, що на збір разом з командою вирушив і український новачок "Шахтаря" Роман Дебелко.
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