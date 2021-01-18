Солігорський Шахтар, який очолює український фахівець Роман Григорчук, все-таки вилетів на навчально-тренувальний збір в ОАЕ.

Раніше ЗМІ повідомили, що в Білорусі футбольним клубам з державним фінансуванням заборонили проводити навчально-тренувальні збори за кордоном. У разі порушення даного вказівки клуби втратять держпідтримку.

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До тренувань в Дубаї команда Романа Григорчука приступить 19 січня.

Таким чином, спаринг Шахтаря з київським "Динамо" відбудеться. Матч пройде в четвер 21 січня.

Програма спарингів на даний момент виглядає так:

21.01.2021 – Динамо (Київ)

24.01.2021 – Зеніт (Санкт-Петербург)

26.01.2021 – Ліва (ОАЕ, Д2)

27.01.2021 – Краснодар

31.01.2021 – Рига

06.02.2021 – Спартак (Москва)

Окремо зазначимо, що на збір разом з командою вирушив і український новачок "Шахтаря" Роман Дебелко.