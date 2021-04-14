Столичные власти продлили строгие противоэпидемические ограничения до 30 апреля. Под запрет попадает и проведение спортивных мероприятий в присутствии болельщиков.

Стоящее Матч Шахтер – Динамо снова обслужит женская бригада арбитров

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, 14 апреля комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении жестких ограничительных мер в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения", – заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Таким образом украинское "эль-класико" между Шахтером и Динамо состоится без присутствия болельщиков на трибунах. Команды между собой сыграют в субботу, 17 апреля, в 19:30.

К этому матчу Динамо подходит лидером УПЛ, опережая Шахтер на 7 очков.

Матч первого круга между этими командами закончился разгромной победой "горняков" со счетом 3:0.

Кроме запрета на посещение этого матча, зрители не смогут увидеть с трибун еще одно противостояние команд из Киева и Донецка в борьбе за золото чемпионата. Речь идет о финальных матчах плей-офф Украинской хоккейной лиги, в которых сыграют киевский Сокол и донецкий Донбасс. Первые два матча 16 и 18 апреля примет Дружковка, после чего серия переедет в Киев. Здесь матчи запланированы на 21 и 23 апреля.

В случае необходимости, команды проведут решающие матчи 26, 28 и 30 апреля для определения чемпиона. Отметим, что пятый и седьмой матчи будут сыграны на домашней арене донецкого клуба.

Напомним, что финальная серия плей-офф чемпионата УХЛ будет сыграна до 4 побед одной из команд.