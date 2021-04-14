Столична влада продовжила суворі протиепідемічні обмеження до 30 квітня. Під заборону потрапляє і проведення спортивних заходів за присутності вболівальників.

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"Оскільки епідеміологічна ситуація в столиці суттєво не поліпшується, 14 квітня комісія з надзвичайних ситуацій міста ухвалила рішення про подовження суворих обмежувальних заходів у Києві на два тижні, тобто до 30 квітня. У нас немає іншого вибору. Інакше медична система не впорається з такою кількістю хворих. Інакше смертей буде ще більше. Тому до 30 квітня в місті діятимуть раніше запроваджені обмеження", – заявив мер Києва Віталій Кличко.

Таким чином українське "ель-класіко" між Шахтарем та Динамо відбудеться без присутності вболівальників на трибунах. Команди між собою зіграють у суботу, 17 квітня, о 19:30.

До цього матчу Динамо підходить лідером УПЛ, випереджаючи Шахтар на 7 очок.

Матч першого кола між цими командами закінчився розгромною перемогою "гірників" з рахунком 3:0.

Окрім заборони на відвідування цього матчу, глядачі не зможуть побачити з трибун ще одне протистояння команд з Києва та Донецька в боротьбі за золото чемпіонату. Мова йде про фінальні матчі плей-офф Української хокейної ліги, в якому зіграють київський Сокіл та донецький Донбас. Перші два матчі 16 та 18 квітня прийме Дружківка, після чого серія переїде до Києва. Тут матчі заплановані на 21 та 23 квітня.

У разі потреби, команди проведуть вирішальні матчі 26, 28 та 30 квітня для визначення чемпіона. Відзначимо, що п'ятий і сьомий матчі будуть зіграні на домашній арені донецького клубу.

Нагадаємо, що фінальна серія плей-офф чемпіонату УХЛ буде зіграна до 4 перемог однієї з команд.