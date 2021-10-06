На матч сборной Украины во Львове будут пускать лишь вакцинированных или с отрицательным тестом

Сборная Украины по футболу 12 октября примет во Львове команду Боснии и Герцеговины. Поединок на "Арене Львов" смогут посетить болельщики, однако с соблюдением карантинных требований.

Как попасть на матч сборной Украины

На внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение, что болельщики смогут посетить отборочный матч сборной Украины во Львове только при наличии паспорта вакцинации.

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Также игру с боснийцами смогут посетить болельщики, которые предоставят отрицательный результат теста на COVID-19.

Сообщается, что ПЦР-тест или экспресс-тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до начала матча.

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