Як потрапити на матч збірної України
На позачерговому засіданні обласної комісії ТЕБ і НС було прийнято рішення, що вболівальники зможуть відвідати відбірковий матч збірної України у Львові лише за наявності паспорту вакцинації.
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Також гру з боснійцями зможуть відвідати вболівальники, які нададуть негативний результат тесту на COVID-19.
Повідомляється, що ПЛР-тест або експрес-тест повинен бути зробленим не пізніше, ніж за 72 години до початку матчу.
Україна зіграє у Львові: головне
- Збірна України вперше з червня 2019 року повертається у Львів. Поєдинок з Боснією і Герцеговиною відбудеться 12 жовтня і розпочнеться о 21:45.
- Продаж квитків на поєдинок у Львові був тимчасово призупинений через епідеміологічну ситуацію в країні.
- За попередньою інформацією, "Арену Львів" дозволено заповнити на 2/3 від загальної місткості. Гру відвідає близько 24 тисяч глядачів.