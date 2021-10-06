Как попасть на матч сборной Украины
На внеочередном заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС было принято решение, что болельщики смогут посетить отборочный матч сборной Украины во Львове только при наличии паспорта вакцинации.
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Также игру с боснийцами смогут посетить болельщики, которые предоставят отрицательный результат теста на COVID-19.
Сообщается, что ПЦР-тест или экспресс-тест должен быть сделан не позже, чем за 72 часа до начала матча.
Украина сыграет во Львове: главное
- Сборная Украины впервые с июня 2019 года возвращается во Львов. Поединок с Боснией и Герцеговиной состоится 12 октября и начнется в 21:45.
- Продажа билетов на поединок во Львове была временно приостановлена из-за эпидемиологической ситуации в стране.
- По предварительной информации, "Арену Львов" разрешено заполнить на 2/3 от общей вместимости. Игру посетит около 24 тысяч зрителей.