Сыграет ли сборная Украины с командой АПЛ перед матчем с Англией: реакция УАФ

Сборная Украины первый официальный матч в 2023 году проведет против Англии в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Но перед этим может провести спарринг с одной из команд АПЛ.

Матч между сборным Англии и Украиной в Лондоне запланирован на 26 марта. Перед этим сборная соберется вместе 20 марта. Едва ли не главный вопрос – кто именно будет главным тренером команды. Ведь официально Александр Петраков покинул сборную Украины, возглавив сборную Армении. А главный кандидат на должность наставника "сине-желтых" Сергей Ребров продолжает тренировать Аль-Айн.

Достойно внимания Календарь матчей сборной Украины по футболу на 2023 год

Именно отсутствие главного тренера команды пока не позволяет окончательно объявить о том, как команда будет готовиться к матчу с Англией.

"Окончательное решение о возможных матчах перед игрой с Англией будет приниматься после назначения главного тренера сборной", – заявил пресс-секретарь национальной сборной Украины Александр Гливинский.

Следовательно, он не подтвердил информацию о том, что сборная Украины проведет матч против английского Брентфорда 23 марта, о чем заявил журналист Виктор Вацко

"Вопрос к Виктору Вацку и его источникам информации. Официальная информация по этому поводу будет на сайте УАФ ближе к сбору", – рассказал Александр Гливинский.

В то же время генеральный секретарь УАФ Юрий Записоцкий опроверг информацию о том, что сборная Украины 24 марта проведет товарищеский матч против Эквадора. Этот матч должен был состояться в испанском Аликанте.