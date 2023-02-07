Матч між збірним Англії та України в Лондоні запланований на 26 березня. Перед цим збірна збереться разом 20 березня. Чи не головне питання – хто саме буде головним тренером команди. Адже офіційно Олександр Петраков покинув збірну України, очоливши збірну Вірменії. А головний кандидат на посаду наставника "синьо-жовтих" Сергій Ребров і далі тренує Аль-Айн.

Варте уваги Календар матчів збірної України з футболу на 2023 рік

Саме відсутність головного тренера команди поки не дає можливість остаточно оголосити про те, як команда готуватиметься до матчу з Англією.

"Остаточне рішення щодо можливих матчів перед грою з Англією буде прийматися після призначення головного тренера збірної", – заявив пресаташе національної збірної України Олександр Гливінський.

Відтак він не підтвердив інформацію про те, що збірна України проведе матч проти англійського Брентфорда 23 березня, про що заявив журналіст Віктор Вацко.

"Питання до Віктора Вацка та його джерел інформації. Офіційна інформація щодо цього буде на сайті УАФ ближче до збору", – розповів Олександр Гливінський.

Водночас генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький спростував інформацію про те, що збірна України 24 березня проведе товариський матч проти Еквадору. Цей матч мав би відбутися в іспанському Аліканте.