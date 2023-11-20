С начала полномасштабного вторжения российские клубы и сборные отстранили от международных футбольных матчей под эгидой ФИФА и УЕФА. Страна-агрессорка всеми силами пытается вернуться на официальные соревнования, однако пока ей это не очень удается.

Но все еще находятся коллективы и страны, которые пренебрегают своей репутацией. В этот список добавилась сборная Кубы, которая 20 ноября проведет товарищеский матч против России.

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Пробитие дна от ФИФА

Поединок будет проведен на территории страны-террористки в Волгограде. И что интересно и очень позорно, этот матч ФИФА будет учитывать в своем рейтинге, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Встреча со сборной Кубы будет учитываться в рейтинге ФИФА. В матче будет разрешено по шесть замен,

– заявили в службе коммуникаций РФС.

Если россияне не выдают желаемое за действительное, то возникает немало вопросов к ФИФА и ее адекватности.

Сначала она разрешила российской бригаде арбитров отработать на международном официальном матче, затем вернула юношеские сборные России на соревнования и, в отличие от УЕФА, не отменила позорного решения

Теперь же есть все основания полагать, что организация во главе с Джанни Инфантино готовит плацдарм для одного из самых позорных решений в истории футбола и хочет полноценно интегрировать террористов в международные турниры.

. С начала полномасштабного вторжения сборная России провела дома только два товарищеских матча, сыграв с Ираком и национальной командой Камеруна.