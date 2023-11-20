Эта игра состоится в немецком Леверкузене на "БайАрене". Ожидается, что трибуны 30-тысячного стадиона будут полностью заполнены.

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Солидарность с Украиной от Леверкузена

Сообщается, что это событие станет проявлением солидарности немцев с украинским народом. Футбольный клуб Байер и мэрия города положительно отреагировали на предложение УАФ провести матч именно на "БайАрене" и сделали красивый жест в поддержке Украины.

В знак солидарности мэр Леверкузена (город-побратим Никополя) Уве Рихрат договорился с руководством действующего лидера Бундеслиги и освободил УАФ от платы за аренду стадиона на предстоящий матч против Италии. Кроме того, у украинской делегации будет удобное размещение на территории стадиона благодаря этой щедрой договоренности.

Также будет обеспечена качественная логистика для болельщиков. В Леверкузене реализуют стратегию движения и безопасности, подобную той, которая применяется во время домашних игр Байера в Бундеслиге.

Это предполагает размещение маршрутных и пригородных автобусов, которые дополнят регулярные маршруты. Кроме того, улицы, окружающие стадион Бисмаркштрассе, будут перекрыты за четыре часа до начала матча.

Справка. Решающий поединок по отбору к Евро-2024 начнется в 21:45. На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция. Все, что нужно знать о главном сражении за выход на континентальное первенство по ссылке.