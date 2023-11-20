Але все ще знаходяться колективи та країни, які нехтують своєю репутацією. До цього списку додалась збірна Куби, яка 20 листопада проведе товариський матч проти Росії.

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Пробиття дна від ФІФА

Поєдинок проведуть на території країни-терористки у Волгограді. І, що цікаво та дуже ганебно, цей матч ФІФА враховуватиме у своєму рейтингу, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Зустріч зі збірною Куби враховуватиметься у рейтингу ФІФА. У матчі буде дозволено по шість замін,

– заявили у службі комунікацій РФС.

Якщо ж росіяни не видають бажане за дійсне, то виникає чимало запитань до ФІФА та її адекватності.

Спочатку вона дозволила російській бригаді арбітрів відпрацювати на міжнародному офіційному матчі, потім повернула юнацькі збірні Росії до змагань і, на відміну від УЄФА, не скасувала ганебного рішення.

Тепер же є всі підстави вважати, що організація на чолі з Джанні Інфантіно готує плацдарм для одного з найганебніших рішень в історії футболу й хоче повноцінно інтегрувати терористів до міжнародних турнірів…

Довідка. З початку повномасштабного вторгнення збірна Росії провела вдома тільки два товариські матчі, зігравши з Іраком та національною командою Камеруну.